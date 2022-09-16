



Мясной штрудель, черная икра и яблочный пирог к вашему праздничному столу

Стремительно приближается праздник Рош ха-Шана, когда на наших столах появится множество вкусных блюд, включая десерты, чтобы весь наш следующий год непременно был «сладким». Если у вас не хватает сил и времени на приготовление праздничных блюд или просто хочется вкусной готовой еды, можно сделать заказ с доставкой на дом в знаменитой сети магазинов Delicatessen.



Крупнейшая и знаменитая сеть магазинов деликатесов в Тель-Авиве, которая специализируется на готовой шефской еде, полуфабрикатах, десертах, копченой рыбе, колбасах, сырах, десертах французской кухни и многом другом, приготовила для вас эксклюзивное меню к празднику Рош ха-Шана, которое доступно к заказу на сайте или в магазинах Delicatessen https://www.delitlv.co.il/rosh-hashana-holiday-menu.html



Шеф-повара и кондитеры Delicatessen приготовили необыкновенное и разнообразное меню из готовых комплектов еды и отдельных блюд для тех, кто хочет, чтобы их праздничный стол был предметом гордости и обязательно порадовал гостей.



В меню:



-Традиционные праздничные блюда из рыбы: кусочки фаршированного карпа и рыбные фрикадельки, которые обязательно нужно подавать с красным хреном, рыбные котлеты с перцем и маринованным лимоном, а также фаршированная голова карпа;

- Иерусалимский кугель – лапша, запеченная с сахаром, яйцами и большим количеством черного перца;

- Регель Круша – холодец из коровьих ног с большим количеством свежего чеснока;

- Мясной штрудель из слоеного теста с начинкой из говядины, который рекомендуется подавать с грибным соусом;

- Блинчики с черной икрой и сметаной;

- Блинчики с копченым лососем и сметаной;

- Свежий норвежский лосось, маринованный с фенхелем, эстрагоном и апельсиновой цедрой;

- Паштет из куриной печени с прослойкой желе из вермута LILLET – подается с маслом и яблоками;

- Курица в сухофруктах – запеченные в духовке бедра по-мароккански с абрикосами, изюмом, миндалем и палочками корицы;

- Утиные ножки в венгерской паприке с грибными клецками и чесночным конфи;

- Целая утка, запеченная с апельсинами, анисом и имбирем – подается с засахаренными дольками апельсина;

- Жареная говядина, медленно приготовленная с большим количеством лука, говяжьим бульоном и тимьяном;

- Голень ягненка, запеченная в угольной печи с чесноком и бараньим бульоном;

- Груши, приготовленные в красном вине с гвоздикой и анисом;

- Русский картофельный салат с горошком, морковью, соленьями и майонезом;

- А также многие другие блюда.













Все фото предоставлены пресс-службой



Также сеть кондитерских Bakery подготовила особое меню десертов к Рош ха-Шана:

- Традиционный яблочный пирог из хрустящего песочного теста с начинкой из яблок сорта «Смит», изюма и корицы, который рекомендуется подавать с ванильным мороженым;

- Медовый тарт со сладким сыром маскарпоне и кедровыми орешками;

- Торт «Рыжик» из ароматных коржей, промазанных взбитыми сливками и крем-фрешем;

- А также другие десерты, включая лавандовый мед, сицилийский торт, печенье розы и многое другое.



Наши адреса в Тель-Авиве:

Delicatessen – Иегуда Халеви, 79 | Delicatessen – Кохав ха Цафон- Меир Яари, 19 | Delicatessen – Неве-Авивим – Оппенгеймер, 9 | Delicatessen – Площадь Рабина – Ибн Гвироль, 70 | Delicatessen фабрика и магазин в Бейт-Панорама – Бен Цви, 84.



Часы работы:

Магазины: воскресенье – четверг с 7:30 до 20:00, пятница с 7:30 до 16:00, суббота с 8:00 до 14:00.

Заводской магазин: воскресенье – среда с 8:00 до 17:00, четверг с 8:00 до 18:00, пятница с 8:00 до 15:00, суббота – выходной.



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