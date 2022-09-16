



Мьянма: журналистка BBC Media Action приговорена к трем годам каторжных работ

Внештатная телеведущая программы BBC Media Action для местной аудитории Хтет Хтет Кхине была арестована в августе 2021 года в Мьянме. Спустя год заключения ее приговорили к трем годам каторжных работ.



Многие журналисты и активисты были заключены в тюрьму после того, как военные захватили власть в результате переворота в феврале 2021 года.



Директор программ BBC Media Action сказал, что этот шаг вызывает тревогу.



"Это и другие задержания работников СМИ в стране противоречат основным принципам прав человека и свободы слова", — заявил Ричард Лейс.



Власти заявили, что репортажи Хтет Хтет Кхине равносильны подстрекательству и незаконному объединению. По мнению семьи журналистки, эти обвинения несправедливы.



Ее контакты с семьей и доступ к юридическому представительству были ограничены после ее ареста, сообщает BBC Media Action.



По данным независимого веб-сайта Myanmar Now, после переворота 12 СМИ были насильственно закрыты, а 142 журналиста арестованы.



Ассоциация помощи политзаключенным (AAPP), которая ведет учет убитых, заключенных в тюрьму или задержанных военными, сообщает, что более 14 000 человек были арестованы, из них около 2114 убиты военными.



Хтет Хтет Кхине путешествовала по стране, показывая влияние внутренних конфликтов.



BBC Media Action — это независимая благотворительная организация, работающая отдельно от BBC News. Она следует редакционным стандартам корпорации, но отличается от новостных программ BBC News на бирманском языке.



