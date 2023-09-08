



"Мы все еще живы": Rolling Stones выпускают первый за 18 лет альбом

Культовая группа Rolling Stones анонсировала выход нового альбома Hackney Diamonds. Он станет первой пластинкой коллектива за 18 лет и первой, вышедшей после смерти барабанщика Чарли Уоттса, который участвовал в записи двух треков, сообщает Reuters.



Фронтмен группы 80-летний Мик Джаггер рассказал, что группа «очень загорелась» записью пластинки. «Каждый день мы работали над двумя или тремя песнями, так что сохранялось волнение», - отметил он.



По словам Джаггера, у альбома будет современное звучание, песни стали смесью рока, баллад, танцевальной музыки и кантри.



Кит Ричардс признался, что к записи нового альбома коллектив подтолкнула смерть Уоттса в 2021 году.



«Я думаю, что из-за смерти Чарли мы почувствовали, что все еще живы и что мы должны по-прежнему сохранять индивидуальность и по-прежнему говорить: "Эй, это всего лишь рок-н-ролл. Но вы знаете, что мы здесь"», - заявил он.



В новую пластинку вошло 12 песен, которые записывали на студиях Лондона, Лос-Анджелеса и Нассау. Релиз Hackney Diamonds запланирован на 20 октября.