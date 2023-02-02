



Мы не одни: Жена Алека Болдуина обратилась к фанатам и показала фото с 7 детьми

Алека Болдуина обвинили в непреднамеренном убийстве, ему может грозить заключение сроком на 5 лет. Жена актера обратилась к фанатам и поблагодарила за поддержку их семьи. Свою признательность Хиллари Болдуин выразила в Instagram, прикрепив к публикации фото Алека Болдуина в окружении 7 детей.



“Я надеюсь, вы понимаете, как много для Алека и наших детей означает ваша поддержка и доброта. Благодарю вас за то, что вы – наше сообщество. Вы помогаете нам быть сильнее родителями и партнерами в это невероятное время, вызванное такой неистовой трагедией”, – написала Хиллари. “Пожалуйста, знайте, я слышу каждое ваше слово и каждый из вас каждый день напоминает мне, что в мире существует доброта и что мы не одни”.



Известно, что 22 сентября у Болдуина родился восьмой ребенок – еще одна дочь. Девочку назвали Иллария Каталина Ирэна Болдуин. Алек и Хиллари Болдуин, кроме новорожденной дочери, имеют шесть общих детей: Кармен, Рафаэль, Леонардо, Ромео, Эдуардо и Люсия. Все дети еще не достигли 10-летнего возраста. Кроме них, у Алека есть 26-летняя дочь Айрленд от бывшей жены американской актрисы Ким Бейсингер.

