



Мы должны работать вместе: Галь Гадот поддержала Герцога



Популярная израильская актриса Галь Гадот в воскресенье в Instagram выразила поддержку речи президента Ицхака Герцога, в которой он призвал правительство Нетаниягу и оппозицию достичь компромисса по предложенному плану судебной реформы.



“В такое сложное время, когда вокруг много поляризации и разделения, важно слышать голоса, призывающие к единству и совместной работе. Спокойно, внимательно и слаженно”, – написала она. “Решение придет, только если мы будем работать вместе”.



Актриса, известная по роли в “Чудо-женщине” и ранее комментировала происходящее в Израиле. В 2019 году она поддержала израильскую модель Ротем Села, которая упрекнула “Ликуд” за его предвыборную риторику, объявив Израиль государством всех его граждан. После того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу ответил Селе и отметил, что Израиль на самом деле является не “государством всех его граждан”, а еврейским государством, Гадот написала, что вопрос был не в политике, а в “толерантности".



“Возлюби ближнего своего, как самого себя”, – написала Гадот. “Это не вопрос левого или правого крыла, еврейского или арабского, светского или религиозного. Речь идет о диалоге во имя мира, равенства и нашей терпимости друг к другу”.



В том же году во время визита в Израиль Гадот заявила, что ее решение постоянно подчеркивать свою израильскую идентичность отчасти является ответом на антисемитизм.

