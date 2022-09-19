



МВД Польши раздаст пожарным таблетки йода "из-за боевых действий в районе ЗАЭС"

Министерство внутренних дел Польши распорядилось раздать сотрудникам пожарной службы таблетки калия йодида.



"В рамках проведения антикризисных мероприятий и мероприятий по вопросам гражданской защиты, в связи с информацией СМИ о боевых действиях в районе Запорожской АЭС, на прошлой неделе в районные штабы Государственной пожарной службы были переданы таблетки с содержанием йодистого калия. Это стандартная процедура, предусмотренная законодательством и используется в случае возможной радиационной чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении министерства.



Также в ведомстве отметили, что на данный момент такой угрозы нет и ситуация находится на постоянном мониторинге Национального агентства по атомной энергии. В министерстве заверили, что службы, ответственные за государственную безопасность, находятся в постоянной готовности, а для каждого гражданина Польши обеспечено соответствующее количество калия йодида.



В МВД Польши также отметили, что профилактическое применение йодистого калия самостоятельно не рекомендуется врачами.