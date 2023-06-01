



Музыкальный каталог Queen могут продать за миллиард долларов

Компания Universal Music Group (UMG) может приобрести музыкальный каталог легендарной британской группы Queen за рекордную сумму в 1 миллиард долларов США.



Источник, знакомый с этим делом, утверждает, что “дискуссии идут полным ходом", поскольку Universal Music Group хочет приобрести каталог у Disney Music Group за огромную сумму. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение одного месяца.



Помимо легендарных песен группы, значительная часть баснословной цены приходится на биографическую музыкальную драму "Богемная рапсодия", посвященную жизни покойного фронтмена Queen Фредди Меркьюри (в исполнении Рамы Малека).



При этом представитель Disney Music Group заявил, что компания не намерена продавать каталог.