



Мужчина, висящий на канатной дороге, шокировал жителей Хайфы

Несколько жителей Хайфы были потрясены, увидев сцену как из боевика — человек, подвешенный в воздухе, держащийся за одну из канатных дорог, пересекающих Хайфу. Взволнованные прохожие успокоились после того, как было подтверждено, что инцидент был частью съемок фильма, который выйдет на экраны в 2024 году, пишет Ynet.



Трюк выполнялся около 7 утра, когда несколько прохожих и водителей заметили висящего в воздухе человека. Первоначально свидетели были обеспокоены тем, что это была чрезвычайная ситуация, но позже выяснилось, что трюк был выполнен в рамках съемок фильма в Хайфе, наряду со всеми необходимыми мерами предосторожности и согласованием с местными властями.



“Сегодня утром в Хайфе снимали сцену, в которой каскадер запрыгнул на шкив канатной дороги и повис в воздухе, — рассказала Ynet съемочная группа фильма. - Трюк был выполнен безопасно и профессионально, после предварительных проверок и планирования безопасности. Не пытайтесь повторить это дома”.



Команда добавила, что “трюк был выполнен в сотрудничестве с руководством канатной дороги Хайфы и сделан рано утром до начала работы канатной дороги, без нарушения движения или жителей. Фильм появится в кинотеатрах следующим летом”.



