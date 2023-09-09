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Мужчина, предсказавший дату смерти Елизаветы II, взялся за короля Чарльза
09.09.2023 21:09 Алина Груднева

Мужчина, предсказавший дату смерти Елизаветы II, взялся за короля Чарльза

Мужчина, прославившийся правильным предсказанием даты смерти королевы Елизаветы II, теперь взялся за нынешнего монарха Чарльза III .

По данным таблоида The Daily Star, прогноз озвучил Логан Смит, который публикуется в соцсетях под ником @logan_smith526.

Он стал известен, предсказав еще в июле 2022 году точную дату смерти королевы. Теперь пользователь опубликовал сообщение о том, что взошедший на престол 74-летний наследник Елизаветы скончается 28 марта 2026 года.

Свой канал мужчина закрыл для других пользователей, однако скриншоты моментально стали распространяться по социальным сетям.

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