



Мужчина перенес болезненную операцию, чтобы стать выше

Житель Колумбии Йеферсон Коссио перенес болезненную операцию, чтобы, в конечном итоге, стать выше.



Об этом 29-летний мужчина рассказал в Instagram, отметив, что процедура позволила ему "вырасти" на 10 сантиметров.



"Два года назад у меня возникла проблема с ногами, о которой я не хочу говорить, потому что это очень личное. Было много спекуляций и теорий заговора, которые меня не особо волновали. Но больше всего на меня повлияла растяжка ног. Я изучил это, встретился с некоторыми людьми и обнаружил, что да, процедура реально существует. Я понял, что я хочу это сделать", -рассказал Коссио.



Изначально рост колумбийца составлял 1,77 метра. По словам мужчины, эта операция оказалась одной из самых дорогих и болезненных в мире.



