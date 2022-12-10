



Мужчина нашел комаров с номерами: конспирологи уверены, что это дроны-шпионы



Вирусный ролик, на котором показаны комары с номерами на теле, привлек большое внимание конспирологов, которые уверены, что правительство использует их для шпионажа.



Недавняя теория конспирологов о том, что голуби на самом деле являются роботами-шпионами, созданными правительством, уходит в прошлое. Теперь многие из них уверены , что за ними будут шпионить созданные правительством шпионы-комары.



Странная теория была показана блогером TikTok Лиамом Диксоном. В клипе, который был просмотрен более 3,5 миллионов раз, он показывает вирусный ролик о человеке, утверждающем, что нашел комара с загадочным числом 38, напечатанным на его спине. Диксон рассказывает, что через некоторое время тот же анонимный человек снова нашел еще одного пронумерованного комара. Ролик, конечно, породил теории заговора.



Некоторые люди утверждают, что этот парень выращивает комаров для научных экспериментов, поэтому он пронумеровал их, чтобы отслеживать. Тем не менее, другие придерживаются теории, что комары — это маленькие роботы, созданные для того, чтобы шпионить за людьми.



Десять лет назад было опубликовано изображение, на котором утверждается, что насекомое используется в качестве шпионского дрона и может делать снимки и брать образцы ДНК.



Веб-сайт Snopes, регулярно проверяющий городские легенды и фейковые новости, определил, что хотя на снимке не изображен комар-шпион, на нем изображен городской беспилотник-шпион в форме насекомого, который уже находится в производстве правительства США, имеет дистанционное управление, камеру и микрофон. Дрон может даже приземлиться на человека и либо взять образец ДНК, либо оставить следящее устройство на коже.

