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Муж звезды "Игры престолов" подал на развод: достали ее кутежи
06.09.2023 23:15 Алина Груднева

Муж звезды "Игры престолов" подал на развод: достали ее кутежи

Изначально о расставании пары новость появилась в таблоиде TMZ , но позже Джо Джонас с женой подтвердили информацию об этом.

"После четырех прекрасных лет брака мы обоюдно и полюбовно решили его расторгнуть. Существует много предположений, но на самом деле это наше совместное решение, и мы искренне надеемся, что все будут уважать наше желание конфиденциальности для нас и наших детей", — отметили они. 

По словам инсайдеров, Джонас уже нанял адвокатов, которые помогут ему просить о совместной опеке над двумя дочерьми. По слухам, причиной развода стала любовь Софи выпить и повеселиться на вечеринках, в то время, как муж больше склонен к спокойному проведению времени дома.

Показательно, что буквально за несколько дней до появления новости о разводе Тернер оттягивалась с друзьями на вечеринке в Бирмингеме.

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