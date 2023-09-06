



Муж звезды "Игры престолов" подал на развод: достали ее кутежи

Изначально о расставании пары новость появилась в таблоиде TMZ , но позже Джо Джонас с женой подтвердили информацию об этом.



"После четырех прекрасных лет брака мы обоюдно и полюбовно решили его расторгнуть. Существует много предположений, но на самом деле это наше совместное решение, и мы искренне надеемся, что все будут уважать наше желание конфиденциальности для нас и наших детей", — отметили они.





По словам инсайдеров, Джонас уже нанял адвокатов, которые помогут ему просить о совместной опеке над двумя дочерьми. По слухам, причиной развода стала любовь Софи выпить и повеселиться на вечеринках, в то время, как муж больше склонен к спокойному проведению времени дома.Показательно, что буквально за несколько дней до появления новости о разводе Тернер оттягивалась с друзьями на вечеринке в Бирмингеме.