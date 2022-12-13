



Муж на 16 лет моложе: ответ Леры Кудрявцевой злопыхателям

Ведущая Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который на несколько лет моложе ее. Перед тем, как вступить в брак, у звезд состоялся серьезный разговор.



Кудрявцева в самом начале отношений переживала из-за 16-летней разницы в возрасте. Но потом приняла этот факт и отпустила ситуацию.



Ведущая в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ вспомнила о нападках злопыхателей, которые упрекали ее за союз с молодым хоккеистом. После того как Макаров сделал Кудрявцевой предложение руки и сердце, у влюбленных состоялся серьезный разговор.



Теледива усадила хоккеиста напротив себя и объясняла, что у них большая разница в возрасте. Макаров заявил, что прекрасно понимает это, но «любовь ровесников не ищет».



Кудрявцева вышла замуж в третий раз в 2013 году. В браке с Макаровым у нее родилась дочь Мария.