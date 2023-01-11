Новости » Life Style
Муж Мейрав Михаэли купил дом в Тель-Авиве за 13,5 миллионов шекелей
11.01.2023 09:29 Аркадий Бочаровский

Муж Мейрав Михаэли купил дом в Тель-Авиве за 13,5 миллионов шекелей

Телепродюсер и комик Лиор Шляйн, супруг лидера Аводы и символа “борьбы за социальную справедливость”  Мейрав Михаэли, купил дом на участке площадью 500 квадратных метров в районе Афека в Тель-Авиве. Дом куплен за 13,5 миллионов шекелей, сообщили "Глобс" источники, знакомые с ходом сделки.

Дом площадью 170 квадратных метров расположен на 500 квадратных метрах земли на углу улиц Исраэль Шохат и Мения.

Дом и земля ранее принадлежали судье  в отставке Бланш Кей, которая в течение нескольких месяцев вела со Шляйном переговоры о продаже недвижимости. Источники сообщают, что Шляйн либо проведет капитальный ремонт дома, либо полностью снесет его и построит новый дом.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы