



Муж Мейрав Михаэли купил дом в Тель-Авиве за 13,5 миллионов шекелей

Телепродюсер и комик Лиор Шляйн, супруг лидера Аводы и символа “борьбы за социальную справедливость” Мейрав Михаэли, купил дом на участке площадью 500 квадратных метров в районе Афека в Тель-Авиве. Дом куплен за 13,5 миллионов шекелей, сообщили "Глобс" источники, знакомые с ходом сделки.



Дом площадью 170 квадратных метров расположен на 500 квадратных метрах земли на углу улиц Исраэль Шохат и Мения.



Дом и земля ранее принадлежали судье в отставке Бланш Кей, которая в течение нескольких месяцев вела со Шляйном переговоры о продаже недвижимости. Источники сообщают, что Шляйн либо проведет капитальный ремонт дома, либо полностью снесет его и построит новый дом.