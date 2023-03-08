



Муж Лерчек объяснил происхождение найденных в их доме 8 кг золота и 10 паспортов

Артем Чекалин прокомментировал в социальных сетях сообщения об обнаружении при обыске восьми килограммов золота и десяти загранпаспортов. Об пишут российские СМИ.



По его словам, в доме проживают пять членов семьи, и на каждого из них было оформлено по два загранпаспорта.



Золото же появилось после того, как в банке под заморозку попали средства Чекалиных в долларах. Вместо валюты ему в итоге выдали восемь золотых слитков, утверждает глава семейства.



Как ранее сообщалось, блогерша Лерчек и ее муж Артем Чекалин стали фигурантами уголовных дел об уклонении от уплаты налогов и пособничестве в этом. По данным следствия, путем перечисления средств на счета ИП, созданные на ее мужа и других родственников. Предварительный ущерб оценивается в 300 млн рублей.



Лерчек входит в число топовых "мамских" блогеров и ведет шоу "Ой, мамочки". На протяжении последних нескольких лет Валерия Чекалина входила в рейтинг самых высокооплачиваемых российских звезд соцсетей по версии Forbes.

