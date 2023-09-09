



Муж китаянки, которая пела "Катюшу" в Мариуполе - чиновник КНР и любитель РФ

Ранее Mignews сообщал, что Украина ожидает от Китая объяснений, с какой целью китайская "оперная певица" Ван-Фай прибыла в оккупированный РФ Мариуполь Донецкой области. Женщина пела на руинах драмтеатра в Мариуполе, который разрушила бомбами армия РФ и убила более 600 невинных людей.



Приглашенный научный сотрудник Института исследований национальной обороны и безопасности в Тайбэе Юрий Пойта сообщил, что супруг гражданки Китая, которая спела песню "Катюша" на руинах драматического театра в Мариуполе, является членом Народного политического консультативного совета Китая, подчиняющегося Компартии Китая.



В сообщениях в китайской соцсети Weibo чиновник Чжоу Сяопин поддержал действия жены и выдал прокремлевские нарративы, основное содержание которых имело в себе приверженность к стране-агрессору – он писал, что это "украинцы разбомбили драмтеатр".



По словам Пойты, он сделал скриншоты сообщений, поскольку Чжоу удалил пост.



Муж певицы Ван Фан написал, что китаянка спела "Катюшу" для "друзей на Донбассе на месте реставрации Большого театра, разбомбленного украинскими нацистами".



Ван рассказала Чжоу, что за время пребывания в Мариуполе "четыре ракеты украинской армии обстреляли культурный центр города, который совместно восстановили Россия и Донбасс".



Далее китайский чиновник заявил, что местные жители якобы плакали и просили оградить их от атак "наемников НАТО", а когда услышали "Катюшу" – высказались, что были "глубоко вдохновлены и дальше будут бороться за мир и право на свое существование".



После "концерта" Ван встретилась с главарем сепаратистов и коллаборантов на Донбассе Денисом Пушилиным, "вручила ему подарки и благословила". В завершении сообщения Чжоу издал традиционные прокремлевские нарративы о том, что якобы Украина восемь лет "бомбила Донбасс".



