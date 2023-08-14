



Муж бросил жену, переспавшую с 15-летним учеником, после посещения ее в тюрьме

Учительница Кэндис Барбер, 37 лет, была признана виновной в 2021 году за секс с учеником. Дэниел Барбер поддерживал свою жену Кэндис на протяжении всего судебного процесса и даже после того, как она была приговорена к шести годам заключения. Барбер, работавшая в школе в городе Принсес Рисборо, флиртовала со своим учеником в Snapchat.



"Дело не только в том, что я ее поддерживал. У Кэн трое детей от двух предыдущих браков. Я не их отец, но я был женат на их маме, поэтому не был готов позволить разорвать их на части", – рассказал Дэниел Барбер.



По словам 40-летнего Дэниела, он решил прекратить поддерживать Кэндис, когда во время одного из посещений тюрьмы он осознал, что “это неправильно”.



"Когда я брал детей навестить Кэн в тюрьме, она улыбалась и выглядела счастливой. Я сидел и думал: "Это неправильно. Ты улыбаешься и счастлива там, где мы не должны тебя навещать", – говорит супруг. "Я принимал антидепрессанты и снотворное, потому что не мог отключиться. Я не мог осмыслить происходящее”.



Ситуация изменилась к худшему, когда Кэндис позвонила ему, "желая завести романтические отношения". Дэниел боится, что на улице его узнают как "мужа учительницы, которая переспала с 15-летним подростком".



"Я стал воспринимать Кэн по-другому и избегать ее. Она звонила, но я не брал трубку. Я не хотел с ней общаться. Я все еще пытался поверить в ее невиновность”, – поделился Барбер.



В настоящее время супруги развелись, а Дэниел и его новая супруга Шарлотта ожидают ребенка осенью этого года.



Кэндис Барбер, работавшей в школе в городе Принсес Рисборо, штат Бакс, было 33 года, когда в сентябре 2018 года она добавила себя в Snapchat подростка и обменялась с ним сообщениями сексуального характера. Она отправила ему фотографию топлесс, а в октябре 2018 года отправилась с ним в поле, чтобы заняться сексом. В 2021 году Барбер из Вендовера была признана виновной в совращении несовершеннолетнего. Судья, вынесший приговор, назвал мать троих детей "предельно отвратительной".

