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Муж Бритни Спирс нарушил молчание о разводе
18.08.2023 12:26 Алина Груднева

Муж Бритни Спирс нарушил молчание о разводе

Муж Бритни Спирс впервые нарушил молчание после того, как появились слухи о подаче на развод из-за измены певицы.

Пост Сэм Асгари опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Пара пробыла в браке всего 14 месяцев. В отношениях Сэм и Бритни состояли примерно шесть лет.

"После 6 лет любви и преданности друг другу мы с женой решили закончить наше совместное путешествие. Мы сохраним любовь и уважение друг к другу, и я желаю ей всего наилучшего. Дерьмо случается", - написал он.

Асгари попросил всех, включая СМИ, проявить уважение и не раздувать из их развода сенсацию. Что примечательно, он отключил комментарий к этому посту.

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