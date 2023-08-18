



Муж Бритни Спирс нарушил молчание о разводе

Муж Бритни Спирс впервые нарушил молчание после того, как появились слухи о подаче на развод из-за измены певицы.



Пост Сэм Асгари опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.



Пара пробыла в браке всего 14 месяцев. В отношениях Сэм и Бритни состояли примерно шесть лет.



"После 6 лет любви и преданности друг другу мы с женой решили закончить наше совместное путешествие. Мы сохраним любовь и уважение друг к другу, и я желаю ей всего наилучшего. Дерьмо случается", - написал он.



Асгари попросил всех, включая СМИ, проявить уважение и не раздувать из их развода сенсацию. Что примечательно, он отключил комментарий к этому посту.