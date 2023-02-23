



Муж Анастасии Заворотнюк разыскивается судебными приставами

За несколько месяцев Чернышеву прислали более двадцати уведомлений о штрафах за нарушение дорожных правил. Самый крупный из них – 5000 рублей, выписанный за неправильную парковку. Общая задолженность фигуриста уже свыше 91 тысячи рублей.



Часть из этих штрафов нужно было погасить в октябре-ноябре 2022 года, и за дело взялись приставы, возбудив исполнительное производство. Теперь нарушения обойдутся фигуристу еще дороже за счет пени и принудительного списания с банковских счетов.



Последней новостью о состоянии звезды “«Моей прекрасной няни” стало известие о том, что она выписалась из больницы.

