



Музей мадам Тюссо убрал фигуру Канье Уэста

Оскандалившегося из-за антисемитизма Канье Уэста начали массово "отменять".

По данным Daily Mail, теперь рэпер попал под раздачу в музее восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне.

В частности, из зала убрали восковую фигурку бывшего мужа Ким Кардашьян после призыва в СМИ к отмене рэпера в музыкальной индустрии и целом.

"Фигура Канье Уэста убрана из выставочного зала в наш архив. Каждый профиль в лондонском Музее мадам Тюссо имеет свое место, и мы прислушиваемся к мнению наших гостей и публики о том, кого они ожидают увидеть", – сказано в заявлении музея.