



MrBeast первым набрал миллион подписчиков в Threads

MrBeast вошел в Книгу рекордов Гиннеса как первый человек, набравший 1 миллион подписчиков в Threads. Новое приложение для социальных сетей – текстовый инструмент для общения, конкурирующий с Twitter – было запущено 5 июля. Ютуберу MrBeast потребовалось всего несколько часов, чтобы собрать миллионную аудиторию.



Узнав о своем рекордном достижении, MrBeast написал твит: “Ш-ш-ш, не позволяйте полиции Twitter узнать, что я им изменяю”.



В биографии MrBeast в Threads написано: “Генеральный директор Future Threads”, он заработал миллион подписчиков после того, как опубликовал всего три публикации.



Его первый пост, вскоре после того, как приложение было запущено, гласил: “Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо из изоб из из из из из изви из из изви в излом изумлени из-за того, что мы тоже будем зависимы от этого приложения? Ржу не могу". Он также предложил своим поклонникам лайкнуть пост, если они считают, что Марк Цукерберг из Meta должен сделать его генеральным директором приложения и пошутил: “Я чувствую, что обманываю Twitter, используя это приложение”.



Приложение Threads было представлено как “дружественная альтернатива Twitter, который столкнулся с несколькими “лежачими полицейскими” с тех пор, как его захватил миллиардер Space-X Илон Маск”.



Как и в Twitter, пользователи могут публиковать сообщения, включая ссылки, фотографии и видео, а фолловеры могут ставить лайки, комментировать их и делиться ими со своими подписчиками. Сообщения ограничены максимум 500 символами. Пользователи могут входить в систему через Instagram, импортировать изображения своего профиля и биографию оттуда и даже подписываться на всех, на кого они уже подписаны в Instagram, одним нажатием кнопки.



Threads быстро привлекла более 10 миллионов пользователей из 2 миллиардов существующих аккаунтов в Instagram. Цукерберг, который стал вторым человеком, набравшим 1 миллион подписчиков в Threads, написал в своем посте: “Цель состоит в том, чтобы поддерживать его дружелюбие по мере его расширения. Я думаю, что это возможно и в конечном итоге станет ключом к его успеху”.



“Это одна из причин, по которой Twitter никогда не добился того успеха, которого, как мне кажется, должен был добиться, и мы хотим сделать это по-другому”, – продолжил владелец платформы.



MrBeast, которого считают новатором в жанре видео на YouTube, основанном на дорогостоящих трюках и испытаниях, имеет огромное количество подписчиков во всех его каналах социальных сетей.



На его Instagram подписано 38,5 миллионов человек, а в YouTube у него 165 миллионов подписчиков.



MrBeast является обладателем нескольких других титулов в Книге рекордов Гиннеса, в том числе самого высокооплачиваемого участника YouTube с заявленным доходом в 54 миллиона долларов в 2021 году и наибольшим количеством подписчиков на мужчину на YouTube.



Также уже набрали миллионы подписок Instagram и National Geographic.

