



Можно напеть самому: YouTube научился искать музыку по голосу

В тестовой версии приложения YouTube для Android внедрена новая функция. Теперь с помощью приложения можно будет распознавать музыку, как это делает Shazam. Разница только в том, что у решения YouTube есть серьезное преимущество – воспроизводить мелодию совсем не обязательно, достаточно просто ее напеть.



Чтобы определить название песни, алгоритмам требуется 3 секунды прослушивания фрагмента или напева. После этого приложение выдаст официальные видео и другие ролики, в которых звучит трек. Однако на этапе тестирования функция доступна лишь небольшому числу пользователей, всем остальным пока придется ждать полноценного релиза.



Помимо прочего, в приложении появилось и еще одно нововведение – возможность сортировать видео в ленте подписок. Теперь весь контент, выпущенный одним автором в день, группируется в отдельной вкладке, папке или списке.

