



Можете ли вы поверить, что 2 дня на Wellfest способны перевернуть вашу жизнь?

Честно сказать, это точно не то, что я ожидала. Точнее, такого я точно ожидать не могла. Но неделю назад случился самый трансформирующий опыт моей жизни. Такое чувство, будто я сбросила с души все камни, которые тянула всю свою жизнь. А начиналось все с обычного объявления о пляжном фестивале здорового образа жизни и здоровья тела и духа.

Такое событие меня мгновенно заинтересовало, так как вот уже второй месяц я ощущала безумное бремя повседневных проблем, разлада в личной жизни и выгорания в некогда любимом деле. Конечно же мне показалось, что йога, дыхательные и практики и медитации смогут хоть немного облегчить мое тогдашнее состояние.

Я ехала к морю, новым новым впечатлениям, знакомствам и просто провести пару дней с наслаждением в новом месте, а приехала к себе — Настоящей.

Я остановилась в Nachsholim Beach Hotel, в уютном номере с бассейном, всеми удобствами, и главное — с завораживающим видом на лазурную лагуну и умопомрачительные закаты.

За время пребывания там я успела побывать на нескольких семинарах, послушать чудесную музыку, насладиться вкуснейшей едой, побывать на расслабляющем массаже и узнать, что такое звуковое исцеление. А сколько всего я еще не смогла увидеть, попробовать и сделать… Двух дней оказалось недостаточно, поэтому я уже строю планы посетить следующее мероприятие — йогу и дыхательный ретрит в Эйн-Геди 29-31.12. Я уверена, это будет действительно магическое окончание 2022го года — в самом сердце живописного природного заповедника, между тишиной бескрайней Иудейской пустыни и природным чудом Мертвого моря.

Такие же ретриты пройдут 21-25.12 на Северном Кипре в роскошном 5-звездочном отеле на окраине живописной деревни Иглез, окруженном со всех сторон виноградниками и чудесным до мельчайших деталей для идеального отдыха.

Там вы сможете насладиться винными турами и дегустациями с гидом, а также посетить уникальный винный спа-центр с эксклюзивной винной ванной, и, конечно же, познать искусство йоги.

Также йога и оздоровительный ретрит пройдут на острове Самуи в Таиланде 09.02-19.02.23. Обстановка курорта создает все условия для занятий йогой и оздоровления — начиная с экологически чистых продуктов, тихого и спокойного дизайна, связанного с природой, студии йоги, центра детоксикации, лаунджей с завораживающим видом, медитаций, бассейна и многого другого.

Участники будут заниматься медитациями и осознанностью под руководством гида, говорить о философии йоги и восточной культуре, есть питательную и здоровую пищу, которая наполнит нас обновленной и исцеляющей энергией, и наслаждаться захватывающими закатами и чистой водой.



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