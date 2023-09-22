



Моющий пылесос или обычный: как сделать уборку качественной и легкой

В категории пылесосов представлены сотни моделей – и полностью автоматических роботов, которые справляются с поддержанием чистоты, и вертикальные модели без шнуров на аккумуляторах, и всевозможные классические модели, будь-то «обычный» пылесос, пылесос с влажной уборкой или модель с водяным фильтром.



Пылесос с водой – как это?



Для начала стоит разделить модели с водяными резервуарами, которые используют их только для очистки воздуха и задержания частичек пыли. Фактически, они не «умеют» мыть пол, но прекрасно чистят воздух.



Также есть полноценные моющие пылесосы, которые предназначены для полноценной уборки напольных покрытий. Как правило, они укомплектованы двумя резервуарами с водой – чистой и собранной с пола, грязной. Во время уборки вода подается на специальную насадку, моет пол, а потом сразу же всасывается обратно.



Преимущества моющего пылесоса



Определенно моющий пылесос лучше обычного, но и стоит он, как правило, дороже. Стоит ли переплачивать за «водяные» режимы? Это зависит от индивидуальных требований к уборке. Преимущества моющего пылесоса следующие:



- вы одновременно выполняете два этапа уборки – и сухую, и влажную

- такой пылесос лучше улавливает и задерживает в фильтрах мелкую пыль, волосы

- в отличие от обычного пылесоса, моющая модель убирает жидкие загрязнения

- моющий пылесос работает как увлажнитель воздуха, хотя полноценный увлажнитель он, конечно, не заменит



Разумеется, конкретный перечень преимуществ, как и эффективность уборки зависят от модели техники.



Есть ли у моющих пылесосов «слабые стороны»? Да. Они могут быть дороже, более тяжелыми и большими по сравнению с пылесосами без мойки. Также такой пылесос сложнее чистить после каждой уборки, так как появляется необходимость мыть резервуары. Наконец, для поверхностей, которые не любят влагу (паркет, некоторые виды ламината), такой пылесос не подойдет.



Какой моющий пылесос выбрать



Не будем останавливаться на брендах – у каждого производителя есть удачные и неудачные модели, своя ценовая политика и своя целевая аудитория.



При сравнении моющих пылесосов уделите внимание объему бака (от этого зависит частота «заправки»), на установленные фильтры (HEPA, S или A-фильтр), на количество насадок. Если для вас важен уровень шума – проверьте и этот показатель. Длина шнура и шланга, панель управления – это второстепенные критерии выбора.

