



Моя копия: Филипп Киркоров рассказал о своем третьем сыне

В жизни короля эстрады была рыжеволосая красотка, которая явно вызывала у него сильную симпатию. Это Анастасия Стоцкая.



Филипп поддерживал с артисткой прекрасные отношения, а свою любовь выражал в хорошем отношении к ее сыну Саше, которого был готов взять в семью и познакомить со своими детьми Мартином и Аллой-Викторией.



“Я был влюблен в эту рыжую бестию, и сейчас влюблен. Сынок Насти, говорят, моя копия, так что у Мартина и Аллы-Виктории может появиться братик”, – говорил он.



О любви Киркорова к Стоцкой ходят разные слухи. Кто-то говорит о том, что Анастасия – его новая любовь, а кто-то считает, что артистка стала для Филиппа лишь заменой Пугачевой.