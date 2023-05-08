Новости » Life Style
Моя копия: Филипп Киркоров рассказал о своем третьем сыне
08.05.2023 11:48 Наталья Богинская

Моя копия: Филипп Киркоров рассказал о своем третьем сыне

В жизни короля эстрады была рыжеволосая красотка, которая явно вызывала у него сильную симпатию. Это Анастасия Стоцкая.

Филипп поддерживал с артисткой прекрасные отношения, а свою любовь выражал в хорошем отношении к ее сыну Саше, которого был готов взять в семью и познакомить со своими детьми Мартином и Аллой-Викторией. 

“Я был влюблен в эту рыжую бестию, и сейчас влюблен. Сынок Насти, говорят, моя копия, так что у Мартина и Аллы-Виктории может появиться братик”, – говорил он.

О любви Киркорова к Стоцкой ходят разные слухи. Кто-то говорит о том, что Анастасия – его новая любовь, а кто-то считает, что артистка стала для Филиппа лишь заменой Пугачевой.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы