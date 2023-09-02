



Мотивационный спикер: Костомаров выступит в новом амплуа

Роман Костомаров возвращается к активной жизни. Он смог перенести такие испытания, которые не каждому под силу, и не сломался. Фигурист нашел свое новое призвание – теперь он попробует себя в роли мотивационного спикера.



Первый выход Романа к публике произвел фурор. Это случилось на ледовом шоу Ильи Авербуха “Письма любви” в Сочи. Там фигурист нашел в себе силы после ампутации рук и ног вновь ступить на лед и поблагодарить всех, кто поддерживал и оставался рядом минувшие полгода. В соцсетях он получает сотни сообщений, большинство из них – благодарность за то, что не опустил руки. Его пример служит настоящей мотивацией для миллионов поклонников.



Так что решение 46-летнего спортсмена поделиться своим опытом преодоления трудностей вполне логично. Костомаров выступит в качестве спикера на бизнес-форуме “Грани личного бренда”, который пройдет 23-26 ноября 2023 года в Москве.



Согласно программе, Костомаров расскажет о своих достижениях в спорте и, конечно же, о самом сложном периоде, который пришелся на начало этого года, – 175 дней он провел между жизнью и смертью. Его блок получил называние “Мои три вершины”. Планируется, что во время выступления Роман затронет все сферы своей жизни, а особенно умение мотивировать себя на новые достижения.