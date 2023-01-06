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Москву сковали арктические морозы
06.01.2023 09:16 Алина Груднева

Москву сковали арктические морозы

В российскую столицу пришел арктический холод, в результате которого ночью температура в Москве опустилась до -22 градусов.

По данным издания "МИР 24", это на 17 градусов холоднее климатической нормы.

В МЧС РФ предупредили, что в Москве введен "оранжевый" уровень погодной опасности в связи с морозами. Согласно прогнозу, в ночь на Рождество ожидается до -30 градусов.

Самыми холодными регионами в России будут в эти дни Якутия, Чукотка и Магаданская область, где столбик термометра опустился до -56 градусов. 

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