



Москву сковали арктические морозы

В российскую столицу пришел арктический холод, в результате которого ночью температура в Москве опустилась до -22 градусов.



По данным издания "МИР 24", это на 17 градусов холоднее климатической нормы.



В МЧС РФ предупредили, что в Москве введен "оранжевый" уровень погодной опасности в связи с морозами. Согласно прогнозу, в ночь на Рождество ожидается до -30 градусов.



Самыми холодными регионами в России будут в эти дни Якутия, Чукотка и Магаданская область, где столбик термометра опустился до -56 градусов.