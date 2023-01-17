



"Москва золотоглавая": жители российской столицы дышат золотой пылью

Российской издание "Аргументы и факты" опубликовало сообщение об исследовании московской пыли лабораторией геохимии наночастиц ГЕОХИ российской академии наук.



Старший научный сотрудник лаборатории, кандидат химических наук Михаил Ермолин, рассказал, что пыль в столичном воздухе содержит рекордное количество золота. Источником "драгоценных" загрязнений, предположительно, стали храмы города, чьи купола и кресты покрыты сусальным золотом высокой чистоты около 99%, которое обладает необходимой пластичностью.



"Мы предположили, что именно храмы могут быть источником золота в пыли Москвы. Для подтверждения этой гипотезы были отобраны образцы пыли на территории нескольких храмов в центре Москвы. Показано, что пыль, отобранная на территории храмов, значительно обогащена золотом", — сообщил он.



По словам Ермолина, концентрация золота у храма Николая Чудотворца в Хамовниках составила 32 мкг/г, что в сотни и тысячи раз выше средних его содержаний в пыли других городов мира.