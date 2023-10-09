



Mortal Kombat 1 заблокирован в некоторых странах навсегда.

В сентябре 2023 года PlayStation анонсировали выход ремейка культового Mortal Kombat 1, который изначально был выпущен на консолях первого поколения в далеком 1992 году. Этого события ждали долго, готовились, предвкушали удовольствие миллионы геймеров по всему миру. А как же иначе? Mortal Kombat был и остается одним из самых продаваемых и популярных файтингов. Буквально сразу же после выпуска игры PlayStation преподнесла неприятный сюрприз для игроков из некоторых стран. Даже те, кто делал предзаказ игры и внес оплату не смогли подключиться к игровым серверам ввиду блокировки по IP-адресу. Согласно информации из открытых источников, к этому приложили руку Warner Bros, которые придерживаются санкционной политики и ограничивают распространение принадлежащего им контента.

Сразу стоит оговориться, что в Mortal Kombat 1 можно поиграть. Только получить удовольствие и тем более полноценное вряд ли удастся. Доступна только сюжетная линия игры, которая проходится за полчаса. Вряд ли игроки покупали игру из-за этого. Блокированные серверы не позволяют производить кастомизацию персонажей, играть по сети с другими игроками, устраивать свои турниры, открывать новые режимы и бойцов. По сути, это бета версия игры, а никак не релиз. А самое неприятное заключается в том, что вернуть деньги за купленную игру получится не у всех. Смахивает на мошенничество!

Такая неприятная ситуация поставила игроков перед выбором: довольствоваться урезанной версией игры и играть только в режиме истории или с друзьями, или же попробовать обойти блокировку и насладиться Mortal Kombat 1 в полной мере.

Как поиграть полноценно в Mortal Kombat 1 если в вашей стране игра заблокирована?

Обход блокировки по IP-адресу – это главная цель если хочется играть онлайн в турниры по Mortal Kombat 1. Для этих целей подходит использование прокси-серверов или VPN. Для тех, кто не в курсе поясняем, что данные инструменты обхода блокировок производят подмену настоящего IP-адреса на виртуальный путем создания промежуточного звена между отправителем запроса и сервером-получателем. Тем самым трафик идет через посредника, что не позволяет установить местоположение и источник отправленного трафика.

Среди прокси и VPN есть как бесплатные, так и платные решения. Первые – это очень сомнительный и неудобный вариант для игр, потому что зачастую есть критические ограничения, которые мешают полноценно играть и наслаждаться игровым процессом. Например, лимитированный трафик, низкий пинг, регулярная смена сервера, падение скорости соединения и прочее. Имеет смысл выбрать надежного и проверенного временем провайдера, чьи услуги VPN подходят именно для игр, выдерживают регулярную нагрузку и обеспечивают стабильную скорость передачи трафика на игровые серверы. Как говорится лучше заплатить один раз и пользоваться, чем сэкономить и получить разочарование.

Какой VPN использовать чтобы поиграть в Mortal Kombat 1?

GnuVPN – это современное и надежное решение по обходу различных видов блокировок в интернете. Компания свыше пяти лет на рынке информационной безопасности, и помогает пользователям полноценно работать, развлекаться в сети без поправок на ограничения и блокировки.

Высокая безопасность в сети. GnuVPN – провайдер, который заботится о своих клиентах и сохраняет в неприкосновенности их личные данные. GnuVPN не занимается сбором данных своих клиентов, не передает персональные данные другим компаниям и тем более не использует их в личных целях. Высочайшее качество предоставляемых услуг связи. GnuVPN использует дата-центры с наилучшими показателями надежности, которые проверены и отличаются стабильностью. Надежные технологии шифрования трафика. Это ключевой момент в работе любого VPN-сервиса, и они делают это лучше других. Для этого задействованы надежные и проверенные временем криптографические алгоритмы, прошедшие проверку на доверие и безопасность. Гарантии долгого сотрудничества. GnuVPN уже пять лет на рынке услуг и продолжает развиваться, улучшать свои услуги.

Протокол SoftEther – 100% гарантия обхода любых блокировок!

Совсем недавно произошло большое событие – выпустили новую версию клиента GnuVPN, которая дает возможность провести персональную настройку подключений с помощью протокола Softether. Забудьте про использование нескольких VPN-клиентов одновременно для управления различными типами подключений. Теперь VPN-клиент один и управляет всеми задействованными подключениями. Такой опции нет ни у кого кроме GnuVPN! Помимо этого, GnuVPN использует только надежные протоколы подключения, которые нельзя скомпрометировать и выявить. Протокол неотличим от естественного веб-трафика. Маскировка идеальна, а риск обнаружения и блокировки стремится к нулю. Это помогает сохранять высокий уровень незаметности в сети и успешно обходить всевозможные блокировки.

Используйте GnuVPN как для всех своих подключений, одно решение и множество возможностей для управления и переключения подключений согласно текущим потребностям. Протокол SoftEther обеспечивает сверхнадежную маскировку подключения, многократно снижает риск обнаружения VPN-клиента и последующую блокировку.

Ну что еще хотите сыграть в Mortal Kombat 1 с другими игроками в онлайн-режиме? Тогда попробуйте однодневный триал от GnuVPN и протестируйте на личном опыте надежный и высокоскоростной VPN! Создавайте свои подключения и игровые серверы, приглашайте других игроков в собственные турниры. Оформляйте месячную, полугодовую или годовую подписку на GnuVPN. Сэкономьте 60 долларов купив годовой пакет услуг VPN!

Компания делает все возможное, чтобы предоставляемые услуги были доступны и удобны к использованию. Среди платежных систем и инструментов, которые доступны: VISA/MasterCard; UnionPay ; Bitcoin и прочие криптовалюты ; GooglePay/ApplePay

Выбирайте подходящий вариант и оплачивайте. Всего 8 долларов в месяц, чтобы играть в любимые игры без ограничений и блокировок на серверах!