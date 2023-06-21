



Моргенштерн оштрафован на десятки тысяч

В Москве Савеловский районный суд решил оштрафовать российского рэпера Алишера Моргенштерна.



По данным "Медиазона", артисту выписан штраф на 40 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки "иноагента" в его публикациях.



Уточняется, что его наказали за публикацию в Telegram сообщений следующего содержания: "привет", "оч красивые фотки в инсту закинул посмотрите плиз" и "ура!".



По словам его адвоката, музыкант писал эти сообщения, находясь не в России, потому привлекать его к "ответственности" по такой статье "невозможно".

