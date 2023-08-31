



Моргенштерн - бабушкам из "отряда Путина": продался, но не за баксы

Ставшие уже знаменитостями бабушки из "отряда Путина" выступили резко против того, чтобы рэпер Моргенштерн возвращался домой из-за США.



Они, в частности, заявили, что в Америке, где он "никому ни нужОн", артист продал свою душу за доллары. После этого со свойственным им энтузиазмом путинистки разорвали его фотографию.



"Бабулечки мои, родные. Не продавал я душенькую свою за доллары американские. Я ее за рубли продал", - сказал он, нарядившись в шансонье и порвав 100 баксов.