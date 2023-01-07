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"Мордой в унитаз!"  Актриса Гвоздикова рассказала о похождениях Депардье
07.01.2023 20:50 Аркадий Бочаровский

"Мордой в унитаз!"  Актриса Гвоздикова рассказала о похождениях Депардье

Российская актриса Наталья Гвоздикова рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru о своих отношениях с французским актером Жераром Депардье.
По словам артистки, при каждой встрече он ее провоцировал. Особенно любил издеваться, мол, она очень похожа на Марину Влади.

«А я ему отвечала: не я на нее похожа, а она на меня!» — заявила Гвоздикова.

Также знаменитость упомянула его темперамент и назвала «жутким хулиганом». Она припомнила забавную историю, которая случилась с французом на Кинотавре.

«Он мне говорит: „Меня научили у вас пить водку“, а я ему говорю: „Тебя не надо учить, ты сам все знаешь“. И он вспомнил случай на Кинотавре и ответил: „О, да-да, водка…стакан“. Он тогда напился, упал мордой в унитаз и разбил нос», — рассказывает актриса.

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