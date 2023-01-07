



"Мордой в унитаз!" Актриса Гвоздикова рассказала о похождениях Депардье

Российская актриса Наталья Гвоздикова рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru о своих отношениях с французским актером Жераром Депардье.

По словам артистки, при каждой встрече он ее провоцировал. Особенно любил издеваться, мол, она очень похожа на Марину Влади.



«А я ему отвечала: не я на нее похожа, а она на меня!» — заявила Гвоздикова.



Также знаменитость упомянула его темперамент и назвала «жутким хулиганом». Она припомнила забавную историю, которая случилась с французом на Кинотавре.



«Он мне говорит: „Меня научили у вас пить водку“, а я ему говорю: „Тебя не надо учить, ты сам все знаешь“. И он вспомнил случай на Кинотавре и ответил: „О, да-да, водка…стакан“. Он тогда напился, упал мордой в унитаз и разбил нос», — рассказывает актриса.