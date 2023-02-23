



Моника Белуччи закрутила роман с известным режиссером

Итальянская актриса Моника Белуччи и кинопродюсер и режиссер Тим Бертон были замечены за поцелуем во время совместной прогулки в День святого Валентина. Как выяснилось, пара тайно встречается уже четыре месяца, пишет MailOnline.



Впервые они встретились 16 лет назад, но начали встречаться после того, как увидели друг друга на кинофестивале Люмьер в Лионе в октябре.



58-летняя Моника, которая была почетным гостем на фестивале, вручила 64-летнему Тиму награду Lumiere за достижения на сцене.



MailOnline связался с представителями Тима Бертона и Моники Белуччи для получения дополнительной информации.

