Моника Беллуччи прокомментировала отношения с Тимом Бертоном

Моника Беллуччи порадовала поклонников новой съемкой. 58-летняя актриса на днях она стала героиней испанского номера Harper's Bazaar и украсила обложку нового номера.



Актриса дала интервью изданию, где рассказала о своих отношениях с режиссером Тимом Бертоном.



“Скажем так, я нашла в Тиме чудесный дух, увлекающий душу человека, вдохновляющего мир мечтаний. Он, конечно, великолепен!” – сказала Моника.

