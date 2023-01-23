



Молодые не хотят работать охранниками: причина хаоса в аэропорту Бен-Гурион

Заявление комитета работников администрации аэропорта, сделанное на прошлой неделе, согласно которому из-за острой нехватки работников в сфере безопасности и оперативных подразделений ожидаются длинные очереди во время Песаха, не удивило многих в отрасли.



Оно присоединяется к объявлению Израильских железных дорог, сделанному несколько недель назад, согласно которому они будут вынуждены сократить активность на нескольких станциях по пятницам из-за нехватки охранников.



Пассажиры поездов уже некоторое время жалуются на трудности с входом на некоторые станции из-за длинных очередей, и, похоже, то же самое происходит и в аэропорту Бен-Гурион после окончания кризиса коронавируса - из-за нехватки персонала, особенно в сфере безопасности.



Почти невероятно, что два особо угрожаемых с точки зрения безопасности места в стране, аэропорт Бен-Гурион и Израильские железные дороги, не могут найти достаточно персонала для обеспечения безопасности. Но оказывается, что после эпидемии все больше молодых израильтян, только что демобилизованных из армии, предпочитают не идти по столь привычному пути - работать в сфере безопасности.



В беседах с высокопоставленными чиновниками Управления аэропортов и Израильских железных дорог сообщается о нехватке сотен охранников и указывается на ряд общих причин, которые заставляют молодых израильтян не работать в этой сфере. Одни делают это из удобства, другие - из-за стремления к "более серьезной" работе, третьи - именно из-за альтернатив, открывшихся во время коронавируса . "Поколение Z - это поколение, у которого больше требований и меньше желания работать", - утверждает один из сотрудников администрации аэропорта.



Израильские железные дороги сейчас пытаются бороться с этим явлением, главным образом потому, что им не хватает около 300 работников службы безопасности. Представители железной дороги сообщили Ynet, что полный штат сотрудников составляет 850 охранников, как это было в дни, предшествовавшие вирусу короны, но сейчас он составляет всего 550 охранников. Кто же эти 300? Некоторые из них - бывшие работники службы безопасности, которые не вернулись на свои рабочие места после кризиса, а некоторые - молодые люди, которые решили отказаться от работы в службе безопасности и захотели получить другую работу.



Израильские железные дороги в последние месяцы сделали многое, чтобы привлечь больше молодых людей на работу: ежегодный грант в размере около 5 000 шекелей, открытие фондов обучения, повышение зарплаты за работу в выходные дни и даже увеличение более чем на 10 шекелей почасовой оплаты труда, которая в настоящее время составляет 59,12 шекеля, но работники не приходят.



"Мы вернулись к полноценной работе в марте этого года, но некоторые работники службы безопасности не вернулись, и их трудно набрать. Это национальная проблема для многих организаций в настоящее время, современные молодые люди не хотят работать в службе безопасности, а хотят работать в цифровых технологиях или в курьерской службе", - говорит старший сотрудник системы безопасности Израильских железных дорог. "Там они работают менее напряженно и в те часы, которые их устраивают, а не посменно, как у нас".



По его словам, финансовая безопасность сегодня меньше волнует новоиспеченных сотрудников, и им легче перескакивать с одной работы на другую. "Они приходят, но им не нравится, что нужно подписывать контракт на год. Раньше такого не было, до коронавируса у нас не было кадровой проблемы, но вирус изменил правила игры. Сегодня спрашивают, есть ли работа на дому? Но это не та сфера, где можно работать из дома, поэтому они ищут другое место".



Он также утверждает, что многие вообще не хотели возвращаться из оплачиваемого отпуска: "Как только государство стало давать гранты на учебу и многие остались жить с родителями, которые тоже помогают материально, вариант остаться дома и найти что-то другое увеличился. В общем, сегодня у них больше возможностей, будь то в Вольте или на другой работе с более гибким графиком".