



Молодая израильтянка стала жертвой "Афериста из Tinder"

Молодая израильтянка Ирен Транов стала последней жертвой мошенника Шимона Хаюта, который "прославился" после фильма Netflix "Аферист из Tinder". Напомним, что в фильме рассказывается о том, что Хают обманул большое количество женщин, с которыми знакомился на платформе Tinder.



Ирен Транов рассказала 13-му каналу израильского ТВ, что смотрела документальный фильм, но когда Хают связался с ней, он убедил ее, что претензии к нему являются ложью.



"Он не похож на преступника, охотящегося за мишенью", - рассказала женщина.



В ходе общения Транов сказала Хаюту, что хочет заменить свою машину. По сообщению 13 канала, Хают сказал женщине, что является партнером компании по импорту автомобилей и купит для нее новый роскошный автомобиль BMW по более низкой цене, чем та, которую можно было найти на рынке.



Однако "Аферист из Tinder" потребовал, чтобы женщина передала ему деньги и проинструктировал ее, как брать ссуду за ссудой в разных компаниях.



Транов сказала, что она перевела Хаюту сумму около 450 000 шекелей в течение нескольких дней, а тем временем он предоставил ей другой автомобиль, сказав, что будет работать, чтобы получить тот, который она хочет.



Автомобиль оказался конфискован и зарегистрирован на чужое имя, сообщает 13 канал.



"Автомобиль не на мое имя, и у меня нет денег", - пожаловалась женщина, поверившая мошеннику. Ирен Тарнов потребовала от мошенника возврата денег, он вручил ей чек.



Но через несколько дней чек был отклонен, потому что был подписан другой женщиной, которая якобы стала еще одной жертвой Хаюта.



"Когда я увидела это, я поняла, что у меня гораздо большие проблемы", - сказала пострадавшая.



По ее словам, Хают начал угрожать ей из-за машины, которая была у Ирен. Во время судебного заседания по другому делу против него Хают заявил, что Транов угнала автомобиль.