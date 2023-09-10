Молочный коктейль для ухода за волосами? Именно так!!!
Компания G.COSMETICS начала импорт итальянской марки средств по уходу за волосами Milk Shake – естественная красота.
- Уход за волосами больше не будет скучной процедурой благодаря продуктам бренда Milk Shake с уникальной текстурой и восхитительными ароматами.
- Продукты содержат натуральные ингредиенты, такие как молочный белок и фруктовые экстракты – все, что нужно волосам для здоровья и красоты!
- Вся продукция бренда не содержит парабенов и сульфатов, подходит для ухода за волосами после выпрямления и завивки.
Бренд Milk Shake с большим успехом продается по всему миру и подходит для регулярного ухода и укладки. Бренд Milk Shake извлекает лучшее из природы и создает специальные решения для каждого типа волос.
Продукты содержат натуральные ингредиенты, такие как молочные протеины и фруктовые экстракты, которые сохраняют и подчеркивают естественную красоту волос. Молочный белок является одним из самых богатых питательными веществами белков благодаря доминирующей в нем аминокислоте, которая способствует укреплению структуры и прочности волос.
Натуральные экстракты, такие как манго, каштан, мед, кокос, папайя, розмарин, малина, маракуйя, абрикос, масло ши, мята, жожоба, гибискус и другие укрепляют здоровье волос и усиливают естественный блеск.
Комбинация белков и фруктовых экстрактов делает волосы здоровыми и блестящими без особых усилий!
У бренда 4 серии по уходу и укладке:
- Leave in treatments – продукты, которые помогают уложить волосы и увлажняют их, делая их мягкими и блестящими (например, кремовый мусс для защиты и смягчения волос, несмываемый кондиционер, восстанавливающий лосьон с 12 полезными эффектами для волос).
- Moisture plus – продукты для сухих волос, нуждающихся в глубоком увлажнении (например, концентрированное средство для увлажнения сухих волос, несмываемый увлажняющий мусс, шампунь для сухих волос и многое другое).
- Silver shine – уходовые средства для нейтрализации нежелательных оттенков желтого на светлых/белых волосах (например, мусс «Серебро», несмываемый кремовый кондиционер для блеска волос, кондиционер, шампунь «Сильвер»).
- Integrity – серия, содержащая профессиональные препараты для салонных процедур по восстановлению и питанию всех типов волос + уходовые средства для домашнего использования (например, питательная масляная маска для волос, ампулы с концентрированным протеином для восстановления волос, масло для защиты и восстановления, лечебный спрей для поврежденных волос).
Продукцию Milk Shake можно приобрести в избранных парикмахерских.
https://www.gcosmetics.co.il/
https://www.instagram.com/gcosmeticsgroup/
MILK SHAKE
https://www.instagram.com/p/CvCzPcMo-2j/?img_index=1
https://www.instagram.com/p/CvC0pWNoBfK/
https://www.instagram.com/p/CvC4trvITA7/?img_index=1
*на правах рекламы