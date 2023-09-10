Молочный коктейль для ухода за волосами? Именно так!!!

Компания G.COSMETICS начала импорт итальянской марки средств по уходу за волосами Milk Shake – естественная красота.

Вся продукция бренда не содержит парабенов и сульфатов, подходит для ухода за волосами после выпрямления и завивки.

Продукты содержат натуральные ингредиенты, такие как молочный белок и фруктовые экстракты – все, что нужно волосам для здоровья и красоты!

Уход за волосами больше не будет скучной процедурой благодаря продуктам бренда Milk Shake с уникальной текстурой и восхитительными ароматами.

У бренда 4 серии по уходу и укладке:

Leave in treatments – продукты, которые помогают уложить волосы и увлажняют их, делая их мягкими и блестящими (например, кремовый мусс для защиты и смягчения волос, несмываемый кондиционер, восстанавливающий лосьон с 12 полезными эффектами для волос).

Moisture plus – продукты для сухих волос, нуждающихся в глубоком увлажнении (например, концентрированное средство для увлажнения сухих волос, несмываемый увлажняющий мусс, шампунь для сухих волос и многое другое).

Silver shine – уходовые средства для нейтрализации нежелательных оттенков желтого на светлых/белых волосах (например, мусс «Серебро», несмываемый кремовый кондиционер для блеска волос, кондиционер, шампунь «Сильвер»).