Новости » Life Style
Молочный коктейль для ухода за волосами? Именно так!!!
10.09.2023 12:03 MIGnews

Молочный коктейль для ухода за волосами? Именно так!!!

Компания G.COSMETICS начала импорт итальянской марки средств по уходу за волосами Milk Shake – естественная красота.

  • Уход за волосами больше не будет скучной процедурой благодаря продуктам бренда Milk Shake с уникальной текстурой и восхитительными ароматами.
  • Продукты содержат натуральные ингредиенты, такие как молочный белок и фруктовые экстракты – все, что нужно волосам для здоровья и красоты!
  • Вся продукция бренда не содержит парабенов и сульфатов, подходит для ухода за волосами после выпрямления и завивки.
Молочный коктейль звучит вкусно, но какое отношение он имеет к волосам? Самое непосредственное. Компания G.COSMETICS (импортер премиальных брендов для волос, таких как Olaplex, JUL и других) добавила к своим косметическим сокровищам эксклюзивный итальянский бренд товаров для ухода и укладки волос Milk Shake с уникальными текстурами, восхитительными ароматами и стильным дизайном, который могли подумать только итальянцы.

Бренд Milk Shake с большим успехом продается по всему миру и подходит для регулярного ухода и укладки. Бренд Milk Shake извлекает лучшее из природы и создает специальные решения для каждого типа волос.

Продукты содержат натуральные ингредиенты, такие как молочные протеины и фруктовые экстракты, которые сохраняют и подчеркивают естественную красоту волос. Молочный белок является одним из самых богатых питательными веществами белков благодаря доминирующей в нем аминокислоте, которая способствует укреплению структуры и прочности волос.

Натуральные экстракты, такие как манго, каштан, мед, кокос, папайя, розмарин, малина, маракуйя, абрикос, масло ши, мята, жожоба, гибискус и другие укрепляют здоровье волос и усиливают естественный блеск.

Комбинация белков и фруктовых экстрактов делает волосы здоровыми и блестящими без особых усилий!

У бренда 4 серии по уходу и укладке:

  • Leave in treatments – продукты, которые помогают уложить волосы и увлажняют их, делая их мягкими и блестящими (например, кремовый мусс для защиты и смягчения волос, несмываемый кондиционер, восстанавливающий лосьон с 12 полезными эффектами для волос).
  • Moisture plus – продукты для сухих волос, нуждающихся в глубоком увлажнении (например, концентрированное средство для увлажнения сухих волос, несмываемый увлажняющий мусс, шампунь для сухих волос и многое другое).
  • Silver shine – уходовые средства для нейтрализации нежелательных оттенков желтого на светлых/белых волосах (например, мусс «Серебро», несмываемый кремовый кондиционер для блеска волос, кондиционер, шампунь «Сильвер»).
  • Integrity – серия, содержащая профессиональные препараты для салонных процедур по восстановлению и питанию всех типов волос + уходовые средства для домашнего использования (например, питательная масляная маска для волос, ампулы с концентрированным протеином для восстановления волос, масло для защиты и восстановления, лечебный спрей для поврежденных волос).
Кроме того, Milk Shake предлагает серию временных красок различных оттенков, которые придают волосам блеск и сияние. Они выпускаются в специальном коктейльном бокале, в котором парикмахер смешивает пигмент и смягчающий мусс со сводящим с ума ароматом.
Продукцию Milk Shake можно приобрести в избранных парикмахерских.

https://www.gcosmetics.co.il/

https://www.instagram.com/gcosmeticsgroup/

MILK SHAKE
https://www.instagram.com/p/CvCzPcMo-2j/?img_index=1
https://www.instagram.com/p/CvC0pWNoBfK/
https://www.instagram.com/p/CvC4trvITA7/?img_index=1

*на правах рекламы
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы