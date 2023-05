МОЛОЧНАЯ ФЕРМА «ШИРАТ РОИМ» – РАСПРОДАЖА К ПРАЗДНИКУ ШАВУОТ

Распродажа продлится с воскресенья по четверг 21-25 мая, с 09:00 до 16:00.



Сыроварня молочной фермы «Шират роим» приглашает на праздничную распродажу в кибуце Лотем. Покупателей ждет богатый ассортимент овечьих и козьих сыров собственного производства, выпечка с начинкой из наших лучших сыров, хлеб от пекарни Bread Shop, вкуснейшее печенье из сыров производства "Эйн Мода" и "Тавор", качественные израильские вина, бутиковое пиво из галилейской пивоварни и множество кулинарных деликатесов для праздничного стола. Бокал холодного вина -- в подарок каждому покупателю!



«Шират Роим» производит твердые, полутвердые, полумягкие и мягкие неферментированные сыры. Мы используем только традиционные методы, без консервантов, красителей или воска. Продукция вызревает в специальных помещениях нашей сыроварни. Срок вызревания колеблется от трех недель до года, в зависимости от типа и размера сырных голов. В период созревания их ежедневно промывают солевым раствором, чтобы получить качественный сыр с натуральной оболочкой, которая тоже съедобна.



Сырое молоко для нашего производства мы получаем с галилейских ферм, специализирующихся на выращивании молочных овец. Первый этап производственного процесса – пастеризация молока.



Рождение каждого сыра – уникальный процесс, за которым пристально наблюдает наш главный сыродел – госпожа Михаль Мор-Меламед. Михаль отслеживает производство каждой партии до завершения всех его этапов. Благодаря процессу вызревания срок хранения твердых сыров относительно велик по сравнению со сроком хранения свежих сыров.



Молочные сыры производства «Шират роим» выиграли 9 медалей: на двух конкурсах World Cheese Awards 2018 и 2019 годов и двух всемирных конкурсах во Франции в 2015 и 2017 году.



«Дом сыра» на ферме «Шират роим» – экскурсионный центр и магазин, который открыт с воскресенья по пятницу с 09:00 до 16:00. Прозрачные стены позволяют увидеть часть производства и помещение, где вызревают сыры. «Дом сыра» имеет удостоверение кашрута «Рабаней Цохар».





Почему вы непременно должны посетить «Дом сыра»?



Здесь можно купить не только наши великолепные овечьи и козьи сыры, но и высококачественную продукцию маленьких бутиковых хозяйств, большинство которых расположено в Галилее.



Здесь можно остановиться на отдых, отметить семейный или корпоративный праздник, побывать на экскурсии с профессиональным гидом и, разумеется, продегустировать наши сыры.



Здесь дважды в год проводятся курсы и семинары домашнего сыроварения под руководством Михаль Мор-Меламед: семь встреч, во время которых участники изучают принципы и процессы производства твердых, полутвердых, неферментированных и голубых сыров.





Посетите наш сайт: shiratroim.co.il



Use Waze to drive to שירת רועים -בית לגבינות, כליל, לוטם: https://waze.com/ul/hsvc5h9d8u



*на правах рекламы