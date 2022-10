Мохамед Хадид призвал "глобализировать палестинскую интифаду"

Известный застройщик Мохамед Хадид снова поделился антисионистскими публикациями на своей странице в Instagram, в которых говорится следующее: "Палестинская интифада уже идет. Глобализируйте ее", и многие люди раскритиковали его публикацию заявив, что он подстрекает к насилию против еврейского гражданского населения.



Дочери Мохамеда, модели Джиджи и Белла Хадид, также известны тем, что выражают антисионистские взгляды миллионам своих подписчиков.



Once again Mohamed Hadid inciting violence against Jews with calls for “globalizing the intifada”



This man needs to be held accountable for his vile and obsessive Jew hatred. pic.twitter.com/fka7GO5zT5