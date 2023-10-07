Moët & Chandon отмечает 280-летие выпуском уникального шампанского
Дом шампанского Moët & Chandon, принадлежащий LVMH, отмечает 280-летие выпуском нового кюве Collection Impériale Création No. 1.
Соответствующее фото опубликовано на официальной странице фирмы в Instagram.
Для создания эксклюзивного выпуска компания сотрудничала с известным креативщиком, художником Дэниелом Аршамом.
Новое кюве представляет собой смесь семи винтажных вкусов. Бутылка коллекционного шампанского выглядит, как настоящее произведение искусства.