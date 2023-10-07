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Moët & Chandon шампанское
07.10.2023 01:22 Алина Груднева

Moët & Chandon отмечает 280-летие выпуском уникального шампанского

Дом шампанского Moët & Chandon, принадлежащий LVMH,  отмечает 280-летие выпуском нового кюве Collection Impériale Création No. 1. 

Соответствующее фото опубликовано на официальной странице фирмы в Instagram.

Для создания эксклюзивного выпуска компания сотрудничала с известным креативщиком, художником Дэниелом Аршамом.

Новое кюве представляет собой смесь семи винтажных вкусов. Бутылка коллекционного шампанского выглядит, как настоящее произведение искусства.

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