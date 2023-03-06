



Модный тренд: Зачем брать апельсин в душ

В Tiktok набирает обороты новый тренд, советующий брать с собой в душ апельсин. Концепция тренда проста – нужно взять фрукт, включить душ, почистить и съесть его. Аудитории TikTok, все больше восхваляют достоинства этого ритуала.



“Впервые я увидела эту концепцию на TikTok”, – говорит диетолог Мэгги Михальчик. “Это было просто видео о том, как кто-то чистит апельсин под душем под мягкую музыку. Это выглядело очень расслабляюще, и я почти чувствовала запах цитрусовых апельсинов от просмотра видео. Я подумала, что должна попробовать это, потому что, держу пари, это будет очень энергично!”



Михальчик попробовала такой вариант и обнаружила, что ей нравится, как пар душа усиливает аромат апельсина.

“Есть много оздоровительных ритуалов, которые могут заставить вас чувствовать себя немного более энергичным или мотивированным”, – объяснила диетолог. “Проживая в Чикаго, где зимой не так много солнечного света, мне нравится добавлять заряд энергии в серый день, и это еще одна причина, по которой я ем апельсин в душе”.



Диетолог и автор книг по здоровому питанию Алисса Нортроп объяснила тренд: “Люди пробуют тенденцию TikTok есть апельсины в душе, потому что тепло в душе усиливает запах и вкус апельсинов”.



“Чистка апельсина под горячим душем помогает высвободить этот бодрящий ароматный цитрусовый аромат”, – говорит Михальчик.



В результате душ напоминает роскошный SPA-салон, а запах апельсинов может быть особенно восхитительным.