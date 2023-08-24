



Модный ренессанс: мюли снова в тренде

Каждый сезон в мире моды появляются новые тренды, однако есть модели, которые регулярно с триумфом возвращаются на подиумы и в гардеробы модниц по всему миру. Так в этом году мюли вновь переживают новый период Fashion-ренессанса. Многие европейские бренды в своих коллекциях представили интерпретации этой классической обуви от простых минималистичных моделей до роскошных вариаций с эффектным необычным декором. Мюли признают одним из лидеров в гонке трендов этого лета.



Модная модель эффектно представлена в летней коллекции популярного немецкого бренда Tamaris, который недавно появился в Израиле. Tamaris – это обувь повышенной комфортности в модном исполнении. В производстве этой обуви используются современные технологии повышенной комфортности, поэтому носить мюли этого бренда легко и приятно.







Почему мюли возвращаются в моду?



Многие израильтянки предпочитают летом носить максимально открытую обувь, что обусловленно спецификой нашего жаркого климата. Однако обычные шлепанцы выглядят слишком по-пляжному и не всегда уместны, а вот мюли – универсальное решение. Основное преимущество мюли в том, что они не имеют закрытой задней части и, как правило, не имеют шнуровки или застежек, поэтому их легко надевать и снимать и ноги постоянно вентилируются, что особенно ценно в летние месяцы.



В коллекции Tamaris вы найдете по-европейски актуальные и качественные модели, сделаны ли они из кожи, замши или ткани, все эти материалы тщательно подбираются, чтобы обеспечить идеальное сочетание стиля и комфорта. Особое внимание уделяется деталям и декору.



Современная мода позволяет стилизовать мюли практически с любыми нарядами. Эффектные мюли от Tamaris можно носить и с джинсами и футболками для создания неформального повседневного образа, и со строгой офисной одеждой и даже и с кокетливыми коктейльными платьями. Мюли - это универсальная обувь, которая вносит в ваш образ нотку роскоши и неповторимости.







О бренде Tamaris



Немецкий бренд Tamaris появился в Израиле совсем недавно, хотя многие наши соотечественники знакомы с ним давно, ведь бренд уже свыше 50 лет популярен и Европе, где у него около 500 магазинов.



Бренд создает свои коллекции на основе концепции построения обувного гардероба: бренд предлагает три основных линии Classic, Trendy и Activ, комбинируя которые, вы сможете собрать свой необходимый обувной гардероб, который удовлетворит любые потребности.



Tamaris старается всегда немного опережать веяния и внедрять самые последние инновации. Их отличает безупречная посадка, невероятное удобство и истинное немецкое качество. В коллекции вы найдете обувь, как из натуральных материалов, таких как кожа и замш, так и изделия из экокожи и даже целую Vegan-линию.



Обувь немецкого бренда Tamaris - это универсальные, функциональные модели, которые сочетают качество, удобство и актуальные тенденции, модели, которые прослужат не один сезон и будут отвечать множеству задач в вашем гардеробе.







Сегодня в Израиле вы можете приобрести обувь бренда Tamaris в 12 магазинах.

Узнать, где находится ближайший к вам филиал можно по телефону 052-5080809

Флагманский магазин «Shoes 24» находится по адресу Дерех ха-Ям 3, Хайфа.



https://www.shoes24.co.il/



Фотограф Марианна Стебенева