



Модный обзор: 5 торговых центров в Тель-Авиве, где стоит покупать бренды

Слухи о том, что в Израиле нет моды – устарели, в Израиле есть и мода, и ее ценители и знатоки, и все больше именитых элитных брендов открывают свои представительства в нашей стране. Неслучайно, в последние годы Тель-Авив удостоился звания «ближневосточной столицы шопинга». Итак, куда же отправиться за трендовыми покупками в Тель-Авиве?



Кикар ха-Медина – сердце тель-авивской моды



Конечно же, начинать элитный шопинг лучше всего в сердце тель-авивской моды на площади Кикар ха-Медина. Именно здесь сосредоточились роскошные бутики самых известных брендов высокой моды и именно здесь зачастую можно встретить заезжих мировых знаменитостей, которые облюбовали модный квартал и как место, где остановиться и как место для фирменного шопинга.







На Кикар ха-Медина забываешь, что ты в Израиле: совершенно европейский стиль магазинов, европейский уровень обслуживания и европейская изысканность. Так, например, недавно здесь открылся бутик одного из самых успешных итальянских брендов элитного prêt-à-porter ELISABETTA FRANCHI. Он оформлен так же, как и филиалы в Милане, Париже, Дубае, Москве и других мировых столицах. Дизайн магазина, плитка, шторы, ковры привезены из Италии и даже запах в магазине фирменный. Ценовая политика, кстати, здесь та же, что и в головном филиале в Милане.



Каньон Рамат-Авив – гламурный рай



Еще один торговый центр, который так любят местные и приезжие фашионисты – это Каньон Рамат-Авив. Это то место, где сложно встретить привычных расслабленных израильтян в шлепках и шортах, публика здесь все больше в элегантных платьях и костюмах. Центр привлекает тем, что в нем, под одной крышей, собрано свыше 100 бутиков зарубежных и израильских брендов, среди которых множество брендов премиум-класса. Здесь нередко проходят модные показы и презентации, да и находится он в престижном районе Тель-Авива.







Разумеется, как и во всех крупных торговых центрах Израиля, здесь можно купить не только одежду и обувь, но и роскошное белье престижных марок. Так, например, здесь вы можете найти один из ведущих бутиков сети элитного нижнего белья Jack Kuba. Израильтяне давно знакомы с этим брендом, любят его и ценят за исключительное качество и безупречный дизайн.



Дизенгоф-центр – самый большой модный центр



К Дизенгоф-центру жители Тель-Авива испытывают особенно трепетные чувства, ведь это самый первый тель-авивский торговый центр, он был построен еще в 1983 году, да и расположен он в той части города, где любит проводить время израильский бомонд.







Здесь вы можете найти множество дизайнерской одежды, так называемого «израильского стиля». Не секрет, что израильтяне любят комфорт, и одежду и обувь предпочитают удобную, свободного покроя, из приятных дышащих тканей. Любителям бескомпромиссного комфорта стоит зайти в магазин сети WeShoes, представляющий множество мировых брендов, в том числе и датскую марку Ilse Jacobsen. Их философия дизайна основана на скандинавской простоте, в которой единение с природой и комфорт гармонично сочетаются с элегантностью современной городской жизни.



Дизенгоф-центр универсален, здесь находится около 500 различных магазинов разного уровня – среди них вы найдете и престижные европейские бренды, и бутики модных израильских дизайнеров, и популярный масс-маркет, и даже демократичные бренды, расчитанные на молодежь и подростков.



Ган ха-Ир – размеренный шопинг



Еще один, заслуживающий особого внимания торговый центр – это полуоткрытый пассаж Ган ха-Ир, с фонтаном и множеством уютных кафе. Сюда жители Тель-авива любят прийти на расслабленный шопинг с друзьями, чтобы не только купить модные новинки, но и приятно провести время. В отличии от других моллов, Ган ха-Ир не слишком многолюден в будние дни и здесь действительно можно размеренно и спокойно пройтись по магазинчикам, которых более 100. Молл будто отражает классический дух Тель-Авива, яркого, разнообразного, находящегося в вечном движении и наслаждающегося жизнью.







Именно поэтому его облюбовали многие элитные бренды с историей, как, например, сеть итальянской обуви Lafayette Italy, которая существует в Израиле уже около 85 лет. Частный, эксклюзивный бренд Lafayette Italy создают около 40 итальянских люксовых марок. Все модели объединяют безупречное качество, актуальность и эксклюзивность: в Израиле каждая пара есть всего в 8-10 экземплярах.



TLV Fashion Mall – молодо и современно



Самый новый и, наверное, самый модный торговый центр Тель-Авива – это TLV Fashion Mall. Он расположен в бизнес-центре города, в окружении современных офисов и хайтековских контор, здесь, как нигде чувствуется молодежный дух и безостановочный ритм города.







Новый молл гармонично вписался в окружение: в торговом центре регулярно проходят различные блогерские презентации и показы модных коллекций, здесь вы найдете марки разных категорий от демократичных молодежный брендов до именитых представителей моды haute couture. А кроме того, новый центр облюбовали и самые престижные косметические и парфюмерные бренды. Здесь расположены крупные фирменные магазины крутых косметических брендов, таких как М.А.С, Clinique, Smashbox, Bobbi Brown и лондонского бренда нишевой парфюмерии Jo Malone London. Если вы хотите прочувствовать истинную атмосферу города без перерыва – вам в TLV Fashion Mall.

