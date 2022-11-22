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Модельный агент Шай Авиталь будет экстрадирован в Израиль
22.11.2022 14:30 Алина Груднева

Модельный агент Шай Авиталь будет экстрадирован в Израиль

Модельный агент Шай Авиталь, подозреваемая в совершении многочисленных сексуальных преступлений, будет экстрадирован в Израиль.

 
Такое решение во вторник, 22 ноября, принял голландский суд.
 
Запрос на экстрадицию был подан еще в сентябре этого года. Авиталь находится под следствием в Израиле с июля 2021 года.
 
Напомним, что модельного агента арестовали в августе в Амстердаме в рамках совместной операции разведывательных подразделений голландской и израильской полиции.

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