



Модельный агент Шай Авиталь будет экстрадирован в Израиль

Модельный агент Шай Авиталь, подозреваемая в совершении многочисленных сексуальных преступлений, будет экстрадирован в Израиль.

Такое решение во вторник, 22 ноября, принял голландский суд.

Запрос на экстрадицию был подан еще в сентябре этого года. Авиталь находится под следствием в Израиле с июля 2021 года.