Модельный агент Шай Авиталь будет экстрадирован в Израиль
Модельный агент Шай Авиталь, подозреваемая в совершении многочисленных сексуальных преступлений, будет экстрадирован в Израиль.
Такое решение во вторник, 22 ноября, принял голландский суд.
Запрос на экстрадицию был подан еще в сентябре этого года. Авиталь находится под следствием в Израиле с июля 2021 года.
Напомним, что модельного агента арестовали в августе в Амстердаме в рамках совместной операции разведывательных подразделений голландской и израильской полиции.