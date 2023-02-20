



Модель Victoria’s Secret посетила карнавал в платье украинского бренда

Мировые знаменитости все чаще выбирают наряды для прогулок, выступлений и фотосессий от украинских брендов.



Бразильская супермодель, наиболее известная как ангел Victoria's Secret, Алессандра Амвросио посетила бразильский карнавал в образе от украинского бренда. Соответствующие фото она разметила на своей странице в Instagram.



Для данного мероприятия модель выбрала полупрозрачное платье от Santa Brands.



41-летняя знаменитость опубликовала серию снимков, на которых позирует в платье из сетчатой ткани фиолетового цвета, покрытой искусственными камнями.

