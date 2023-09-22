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Модель Playboy взбудоражила фанатов пикантной фотосессией
22.09.2023 00:16 Алина Груднева

Модель Playboy взбудоражила фанатов пикантной фотосессией

Модель Playboy Ирина Иванова снялась в пикантной фотосессии, которая вызвала ажиотаж в социальной сети.

На девушку, которая регулярно демонстрирует свою фигуру в откровенных купальниках, подписано более миллиона пользователей.

Ирину выбрали в качестве подруги Playboy еще в августе 2011 года. И теперь за ее обновлениями следит огромное количество фанатов по всему миру.

В одной из последних фотосессий модель позировала в крохотном купальнике, который подчеркнул ее огромную грудь. Никто из фанатов даже не обратил внимание, что на ней были джинсы, вместо обычных крошечных бикини. Это фото набрало множество лайков и репостов.




 

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