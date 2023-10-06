



Модель Playboy разделась до нижнего белья перед фанатами

Франсия Джеймс известная модель журнала Playboy частенько радует своих фанатов интимными фото в Instagram. Недавно она поделилась кадрами из спальни, где разделась до нижнего белья для очередной фотосессии.



Серия снимков в черном белье и чулках выглядела очень заманчиво. Высокую прическу она подчеркнула золотыми серьгами. При этом девушка сделала нейтральный макияж.



Франсия сделала несколько кадров в зеркале. Фанаты сразу отреагировали на ее вопрос, хотели бы они, чтобы какой-то из снимков оказался на заставке их экрана.



Один парень написал, что все фото хороши. Еще один сказал, что раньше, собственно, она и так была на заставке телефона, пока его девушка не увидела это фото. Комментарии были один горячее другого.