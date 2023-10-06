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Модель Playboy разделась до нижнего белья перед фанатами
06.10.2023 00:30 Катя Шульц

Модель Playboy разделась до нижнего белья перед фанатами

Франсия Джеймс известная модель журнала Playboy частенько радует своих фанатов интимными фото в Instagram. Недавно она поделилась кадрами из спальни, где разделась до нижнего белья для очередной фотосессии.

Серия снимков в черном белье и чулках выглядела очень заманчиво. Высокую прическу она подчеркнула золотыми серьгами. При этом девушка сделала нейтральный макияж.

Франсия сделала несколько кадров в зеркале. Фанаты сразу отреагировали на ее вопрос, хотели бы они, чтобы какой-то из снимков оказался на заставке их экрана. 

Один парень написал, что все фото хороши. Еще один сказал, что раньше, собственно, она и так была на заставке телефона, пока его девушка не увидела это фото. Комментарии были один горячее другого.

Фоторепортаж
Модель Playboy разделась до нижнего белья перед фанатами
Модель Playboy разделась до нижнего белья перед фанатами | Фото 1
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