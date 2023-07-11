



Модель Ярден Визель обозвали "вонючей шлюхой" в супермаркете в Тель-Авиве



Модель и ведущая Ярден Визель рассказал на своей странице в Instagram, что ее атаковала женщина в Тель-Авиве. Визель находилась в супермаркете в Тель-Авиве, когда женщина внезапно выругалась и с силой толкнула ее. "Я иду по супермаркету в Тель-Авиве, и вдруг ко мне обращается женщина и говорит, что я - “вонючая шлюха”. Со мной никогда не случалось ничего подобного".



Позднее Визель написала: "Я твердо верю в сострадание к людям, в принятие других и в прощение. И все же я до глубины души потрясена тем экстремизмом, с которым я столкнулась. Может быть, в душе она хороший человек, но проклинать меня за то, что я ношу шорты? На глазах, по крайней мере, у десяти человек, толкать свою тележку и унижать меня".

