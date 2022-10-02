



Мода будущего: Беллу Хадид одели в "жидкое" платье прямо на подиуме

На Неделе моды в Париже произошло настоящее "чудо": на показе бренда Coperni обнаженную модель Беллу Хадид "одели" в платье из "жидкого" хлопка.



Видео этого перформанса покорило все социальные сети.



Белла Хадид вышла на подиум обнаженной, в одних еле заметных трусиках. К ней подошли ассистенты, которые распылили на ее тело жидкость, которая превратилась в элегантное платье.



Как сообщает пресса, в состав жидкости входят волокна хлопка в специальной пропитке. При контакте с кожей волокна превращаются в реальную ткань. При этом, когда наряд надоест, его можно снова превратить в жидкость и использовать повторно.



Супер-спрей, открывающий дверь в моду будущего, создала компания Fabrican, основанная модельером и ученым Манелем Торресом.



