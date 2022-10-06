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Мобилизовать некого: в Карелии мужчины ушли за ягодами
06.10.2022 06:53 Ольга Белозерова

Мобилизовать некого: в Карелии мужчины ушли за ягодами

В одном из сел в Карелии (Российская Федерация) не смогли никого мобилизовать, потому что мужчины просто ушли в леса.

В конце сентября в селе Шёлтозеро начали раздавать повестки. Местные власти обзванивали призывников, пытались оповещать их через социальные сети. 

Однако, как сообщает Baza, на мобилизацию никто не пришел. Выяснилось, что мужчины ушли в леса.
 
По данным издания, власти Шёлтозера связывают данную ситуацию с тем, что мобилизация совпала с сезоном сбора клюквы. В это время года жители уходят в леса за ягодами.

Как отмечается, администрация села не знает, где находятся мужчины. 

 

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